Man aangehouden op verdenking van brandstichting

Omstreeks 00.10 uur kregen de hulpdiensten melding van een brand in de parkeergarage. Ter plaatse bleken op de begane grond drie auto beschadigd te zijn. Een auto was uitgebrand, de andere twee hadden schade opgelopen. De brandweer kon de brand blussen.

Camerabeelden leverden een mogelijke verdachte op. Hoewel de man al niet meer in de parkeergarage aanwezig was, kwam de politie mogelijk dezelfde persoon later in de nacht tegen. Hij kon worden aangehouden. De man is voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. De politie stelt een onderzoek in naar de betrokkenheid van de man bij de brand.

2019219112