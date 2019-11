Politie zoekt getuigen aanrijding

De 61-jarige fietser uit Heerhugowaard fietste op de Geesterweg in de richting van Akersloot. De automobilist, een 57-jarige man uit Castricum, reed over de Sluisweg komende uit Limmen in de richting van de Geesterweg. Op de kruising Sluisweg/Geesterweg, kwamen de twee mannen met elkaar in botsing. De Heerhugowaarder werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht

Omdat nog niet duidelijk is wat er precies gebeurd is, wil de politie graag spreken met getuigen die het ongeval hebben gezien. Bent u getuige geweest van de aanrijding? Neem dan contact met de politie via 0900-8844.

2019217460