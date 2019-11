Een overval en een straatroof in Bureau Rijnmond.

In de nacht van vrijdag op zaterdag 31 augustus stapte rond 01.30 uur een man in een taxi die klaarstond bij de Conradstraat, vlakbij het Centraal Station van Rotterdam. De klant wilde naar Dordrecht en hij en de chauffeur spraken onderweg over koetjes en kalfjes, totdat het tijd was om af te rekenen bij het treinstation in Dordrecht.