Politie vindt pak kostbare ontbijtgranen

In een woning aan de Spiegelnisserkade in Rotterdam werden mogelijk verdovende middelen gemaakt. Toen het Team Parate Eenheid en het Flexteam naar binnen gingen, vonden zij kilo’s drugs en een bewerkingsruimte met pers. Ook werd een vuurwapen gevonden. De 31-jarige verdachte uit Rotterdam, die aanwezig was in de woning, is aangehouden en zit vast voor verder onderzoek.