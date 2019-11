Drietal probeert man te beroven

De politie zoekt getuigen van deze poging tot beroving. De jongen die op het fietspad ging staan, zou getint, ongeveer 1.85m en tenger van postuur zijn. Hij had zwart halflang haar en droeg een zwart gewatteerd jack met een capuchon. De andere twee jongens die er later bij kwamen staan waren eveneens getint, waren rond de 1.80m lang en waren ook tenger van postuur. Ook zij droegen een zwart gewatteerd jack. Een van de daders droeg een capuchon over zijn hoofd en had hem voor zijn mond dichtgeknoopt. Bent u getuige geweest of kunt u meer vertellen over de dader(s)? Dan vragen wij u zich via 0900–8844 te melden. U kunt meldingen ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem (0800–7000) of via het Politie WhatsApp nummer 06–12207006.