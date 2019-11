Man aangehouden na bedreigen conducteur

De Spanjaard werd rond 17.15 uur uit de trein gezet, maar hield een agressieve houding tegenover de conducteur. Hierbij dreigde hij de conducteur met een mes te steken. De politie werd vervolgens gealarmeerd, waarop de verdachte wegfietste. In de Emmastraat troffen de agenten de man aan. Hij werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Tijdens de fouillering werd er in zijn kleding een aardappelschilmesje aangetroffen. Het mesje is in beslaggenomen. De man zit vast voor verder onderzoek. De conducteur deed aangifte.