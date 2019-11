Man valt eigenaar café aan omdat hij gaat sluiten

Dinsdagavond 12 november rond 23.30 uur besluit de eigenaar dat hij zijn café wil sluiten. Op dat moment komen er vier mensen binnen. Een man wordt lastig en besloot zelf dat hij ‘bier gaat drinken’. De eigenaar verzoekt de man om de zaak te verlaten, maar geeft daar geen gehoor aan. De man pakt hierop de eigenaar vast en duwt hem tegen de bar aan. Ook duwt hij het hoofd van de eigenaar tegen een bartafel aan. Een van de laatste klanten in het café springt er tussen en de personen verlaten de bar.

Dankzij een oplettende medewerkster kon er een duidelijk signalement worden gegeven aan de politie en is de man in een ander café aangehouden. Tijdens overbrenging naar het politiebureau was de verdachte erg vervelend. De agenten roken een sterke alcohollucht en kregen daarom het idee dat de verdachte onder invloed was van alcohol. Hij besloot echter niet mee te werken aan een ademanalysetest.