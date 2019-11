Crimineel familienetwerk aangepakt, grote actie en meerdere arrestaties

Oss - Onder regie van het Openbaar Ministerie Oost-Brabant vindt sinds vanmorgen in Oss en omgeving een grote politieactie plaats. De actie houdt verband met een omvangrijk onderzoek naar een criminele familie in Oss. Er zijn drie arrestaties verricht en een woonwagenkamp in Oss is volledig afgesloten voor onderzoek.