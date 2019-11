Operatie Alfa: drugs, geld en wapens gevonden

De onderzoeksleiding wil pas op een later moment meer kwijt over de resultaten van de doorzoekingen en dat is niet zonder reden: “De doorzoekingen zijn nog bezig en een inventarisatie moet nog plaatsvinden. Het onderzoek op het kamp neemt sowieso de nodige tijd in beslag omdat wij denken dat op dit kamp de criminele activiteiten van de familie werden beraamd. Juist daarom gaan wij op deze locatie zo uitgebreid te werk.”