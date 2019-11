Diverse aanhoudingen in een lopend onderzoek naar drugs

De aanleiding van dit onderzoek was een MMA (Meld Misdaad Anoniem) melding.

Tijdens het onderzoek heeft de politie invallen gedaan in woonhuizen in Zevenaar en Arnhem. Hierbij zijn in totaal vijf aanhoudingen verricht. Het gaat om drie mannen en twee vrouwen, afkomstig uit Zevenaar en Arnhem, in de leeftijd 32 tot 53 jaar. Van de vijf verdachten is er één persoon inmiddels heengezonden (maar nog wel verdachte), de overige vier personen zitten in voorlopige hechtenis.

Allen worden ervan verdacht betrokken te zijn bij grootschalige productie en handel in de XTC.