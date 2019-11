Drie jongens na poging beroving aangehouden

Rond 15.45 uur trachtten de jongens de draadloze oordopjes af te nemen van een jongen die op de Noordhollandstraat fietste. Ze lieten de fietser stoppen en één van de jongens bedreigde de fietser met een taser, in de vorm van een lamp. Hij eiste de oordopjes van de fietser op, maar dat lukte niet. Nadat de jongens waren weggerend en de politie ter plaatse kwam zijn drie jongens, mede op aanwijzing van een getuige, bij een supermarkt verderop aangehouden. Eén verdachte was in het bezit van een taser, een ander had een mes bij zich.



De politie nam deze wapens in beslag en bracht de verdachten over naar het politiebureau voor nader onderzoek.