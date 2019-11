Informatie gezocht: dodelijk schietincident Buitensingel

Amsterdam - Dinsdagmiddag 1 oktober 2019 wordt op een parkeerplaats bij tuinpark Nieuw Vredelust aan de Buitensingel in Amsterdam-Duivendrecht in een auto een zwaargewonde man aangetroffen. Toegesnelde hulpdiensten proberen de man nog te reanimeren, maar hij overlijdt ter plaatse aan zijn verwonding. De politie start direct een uitgebreid onderzoek naar de dood van de man. In eerste instantie houdt de recherche rekening met alle scenario’s, waaronder het scenario zelfdoding. Gedurende het onderzoek wordt dat scenario echter steeds minder waarschijnlijk. De recherche houdt er op dit moment sterk rekening mee dat in deze zaak sprake is van een misdrijf en spreekt daarom graag met mensen die meer informatie hebben.