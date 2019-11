Onderzoek naar nieuw politiebureau Krimpenerwaard

Het huidige bureau van het politieteam aan de Hof ter Bergen voldoet niet meer aan de eisen die de politie stelt aan de huisvesting. In de afgelopen periode zijn meerdere opties onderzocht, waaronder het verbouwen van de huidige locatie. Voor een bureau dat past bij de manier waarop de politie nu en in de toekomst werkt, blijkt de bouw van een nieuw pand de beste oplossing. De voorkeur voor de nieuwe locatie voor het nieuwe bureau gaat uit naar een goed ontsloten locatie zoals bijvoorbeeld de Veerweg in Bergambacht, centraal gelegen en goed bereikbaar voor alle inwoners van de Krimpenerwaard. Als alles volgens planning verloopt, opent het pand in 2023 haar deuren.



Goed nieuws

Gert-Jan van den Burg, teamchef van de politie, is verheugd. “Het is fantastisch dat de politie een nieuw modern bureau krijgt. Met het nieuwe pand kunnen we de toekomst tegemoet zien. Het is ook goed nieuws voor de inwoners van Krimpenerwaard. We blijven met ons eigen politieteam en -bureau in de gemeente. Het aantal personeelsleden blijft nog gelijk, maar er komen minder tafels en stoelen. Uiteindelijk moet de politie toch vooral buiten zijn.”



Gezamenlijk belang

Burgemeester Roel Cazemier is zeer tevreden met het nieuw te bouwen politiebureau. “Met deze intentieovereenkomst geven we aan dat we als politie en gemeente samen het belang zien van een politiebureau in onze gemeente. De politie blijft daardoor toegankelijk voor onze inwoners. We zien de uitkomsten van het onderzoek met vertrouwen tegemoet. Ik hoop dat er over een aantal jaar een mooi, nieuw politiebureau staat.”



Foto: Ondertekening van de intentieovereenkomst door burgemeester Roel Cazemier en mevrouw Rafaëlle Quax, coördinator cluster Vastgoedtransacties van het Politiedienstencentrum en Gert-Jan van den Burg, teamchef Krimpenerwaard.