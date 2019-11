Hennepkwekerij aangetroffen in woning

Tijdens een surveillance zag een agent een verdachte situatie bij de woning. De politie stelde een uitgebreid onderzoek in en ging de woning binnen. Agenten vonden in verschillende ruimtes de hennepplanten. Deze zijn in beslag genomen, net als de benodigde materialen voor het produceren van de hennep. De hennepvoorraad wordt vernietigd. De twee verdachten zitten vast en worden gehoord. Later op de dag voerde de politie een buurtonderzoek uit.



Reactie burgemeester Wassenaar

Burgemeester De Lange: “Complimenten hoe onze politie bovenop deze zaak zit. Hennepteelt is een misdrijf en dus strafbaar. Illegale wietteelt kan vaak ook leiden tot brandgevaar voor het pand en de omwonenden dus ik ben blij dat deze locatie is opgespoord. Het laat ook zien dat wij als Wassenaarders alert moeten zijn op signalen van mogelijke hennepteelt. Dit kan plaatsvinden op verschillende locaties: van een villa, een kas, een rijtjeshuis tot in een winkel. Door met elkaar op te letten helpen we de politie en handhaven we samen de veiligheid van ons dorp.“



Samenwerking oprollen hennepkwekerijen

De politie werkt bij het oprollen van hennepkwekerijen onder meer samen met gemeenten, woningstichtingen en energieleveranciers. Wilt u hierbij helpen? Bel de politie op 0900-8844 als u vermoedt dat er een hennepkwekerij bij u in de buurt zit. Blijft u liever anoniem dat kunt ook een melding doen bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.