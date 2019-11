Twee kledingwinkels in korte tijd overvallen

De verdachte had wat spullen in een winkelmandje gedaan en op het moment dat hij wilde gaan afrekenen haalde hij een lege boodschappentas tevoorschijn en zei tegen de medewerkster dat ze de kassa moest openen en zijn tas moest vullen. Een klant in de winkel zag dat de man een vuurwapen pakte, waarna ze begon te gillen. De verdachte ging ervandoor.

Korte tijd later kwam er bij de politie een melding van een overval op de Stadhoudersplein. De manier waarop dat gebeurde leek zoveel op de overval die korte tijd daarvoor op de Straatweg gebeurde dat de politie zeker niet uitsluit dat het hier om dezelfde verdachte gaat. Het signalement van de verdachte kwam ook overeen, het ging hier weer om een licht getinte man met een tenger postuur van ongeveer 35 jaar oud. Hij droeg een lichtgrijze hoody, een vale spijkerbroek en had donkere schoenen aan.

Het onderzoek gaat vandaag verder. Er zal onder meer buurtonderzoek worden gedaan. De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben gisteren. Als u in het bezit bent van camerabeelden dan ziet de politie die ook graag. Laat het ons weten via 0900-8844, of anoniem op 0800-7000. Via onderstaand tipformulier komt de informatie ook bij het onderzoeksteam terecht.