Drie jongeren in garagebox aangehouden

De politie stelde een controle in omdat bekend was dat jongeren in een aantal garageboxen sleutelen aan brom- en snorfietsen. In een garagebox werden drie jongemannen aangetroffen. Ze hadden verdovende middelen in de box, waarop ze werden aangehouden. Het gaat om een 18-jarige inwoner uit Vlissingen en twee jongens (beiden 17 jaar) uit Oost-Souburg. Ze zijn voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht. Ze zitten nog vast.