Man aangehouden vanwege rijden met valse kentekenplaten

Woensdagavond 13 november zagen ze de auto waarop de vervalste kentekenplaten zaten rijden op de Ringbaan-West. Ze konden de bestuurder van het voertuig in de Korenbloemstraat tot stoppen dwingen. De bestuurder, een 25-jarige inwoner van Tilburg, is aangehouden. De auto waarin hij reed is gecontroleerd. Het bleek te gaan om een auto die voorzien had moeten zijn van een export-kenteken en niet meer in ons land zou mogen zijn. De politie heeft de valse kentekenplaten in beslag genomen en de auto bij het bureau gestald. De verdachte heeft de nacht in de cel doorgebracht en wordt donderdag verhoord.