Man zwaargewond bij schietincident; verdachte opgepakt

Politie en ambulance werden rond kwart over elf gealarmeerd over het schietincident en spoedden zich naar het betreffende appartementencomplex. Ze troffen het slachtoffer zwaar gewond aan en hij werd met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. De aangetroffen situatie en de omstandigheden in de woning waren voldoende aanleiding om de bewoner aan te houden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het schietincident. We namen een vuurwapen in beslag waarvan we onderzoeken of dit bij het incident gebruikt is. De aangehouden bewoner wordt uitgebreid gehoord en we doen verder onderzoek naar de achtergrond. Daarvoor gaan we in elk geval de betreffende woning doorzoeken en houden we een buurtonderzoek.