Operatie Alfa; opnieuw drugs, geld en wapen gevonden

Woensdagavond werd de doorzoeking van het kamp enige tijd stilgelegd na de vondst van een explosief. Specialisten van Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) hebben het explosief onschadelijk gemaakt. In de nacht werd het kamp bewaakt en donderdag werd de doorzoeking in alle vroegte hervat.



Geld, wapens en drugs

Opnieuw werd met onder meer specialisten van Defensie en de Belastingdienst gezocht naar geld, drugs en vuurwapens. Net als op de eerste dag van de actie werden die gevonden, ook nu veelal in verborgen ruimtes. In een geprepareerde ruimte in een auto op het kamp werd een vuurwapen gevonden.



Verder onderzoek

De drie aangehouden kopstukken worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Intussen vindt verder onderzoek plaats op het kamp. Pas wanneer alles is doorzocht, kunnen de bewoners terug naar hun woningen.



Het Openbaar Ministerie komt vrijdag met meer informatie over de exacte verdenkingen tegen de drie verdachten.