Man overvallen in woning

De man werd wakker van gestommel in zijn woning en een moment later stonden er meerdere personen in zijn slaapkamer en bedreigden hem met een wapen. Eén dader bleef bij de man en de rest doorzocht het huis. Het gaat vermoedelijk om drie tot vier daders. Het is onduidelijk hoe de daders de woning hebben verlaten, en op dit moment is nog niet bekend of er iets buit is gemaakt.



De bewoner is niet gewond geraakt en de politie heeft een onderzoek ingesteld.