Twee verdachten overval café opgepakt

De overval vond rond 03.00 uur plaats in de nacht van donderdag 8 op vrijdag 9 augustus jl.

Tijdens de overval bevonden zich naast de uitbater, nog enkele bezoekers in het café. Niemand raakte gewond bij het geweldsincident.

Het tweetal ging er met een buit op een scooter vandoor in de richting van de Wagenaarstraat in Geleen.

Het rechercheonderzoek leidde uiteindelijk naar de twee mannen van 18 en 19 jaar uit respectievelijk Sittard en Geleen.

Opsporing Verzocht

Het landelijke opsporingsprogramma Opsporing Verzocht besteedde op 5 november jl. aandacht aan deze overval. De uitzending leverde twee tips op.

Voorgeleiding

Het tweetal wordt vrijdag voorgeleid aan de Rechter-Commissaris.