Drank, drugs en geen rijbewijs

Een medewerker van de Dienst Infrastructuur gaf omstreeks 20.00 uur op de A28 bij Zwolle een auto een volgteken naar het terrein van Rijkswaterstaat aan de Ordelseweg in Zwolle. Daar was een grote verkeerscontrole aan de gang. Bij de controle bleek dat de bestuurder niet in het bezit was van een rijbewijs en ook alcohol en verdovende middelen had gebruikt.