Verwijderbare vreemdelingen aangehouden op A32 bij Leeuwarden

Bij de controle verklaarde de bestuurder dat hij geen rijbewijs bij zich had. Hij overhandigde wel een ander document waaruit bleek dat hij 20 jaar oud was en in Steenwijkerwold woonde. Hij was ook de eigenaar van de auto. Uit navraag bij het rijbewijzenregister bleek echter dat de man niet over een rijbewijs beschikte. Hiervoor werd hem proces-verbaal opgemaakt. Hij moest zijn auto laten staan.