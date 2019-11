Twee verdachten overval Kruidvat opgepakt

Ze worden er van verdacht op woensdagavond 1 mei 2019 het Eindhovense filiaal van Kruidvat aan het Cassandraplein te hebben overvallen.

Bureau Brabant

Afgelopen maandag 11 november werd er aandacht besteedt aan de overval in Bureau Brabant. Tevens plaatsten we stoepborden in de omgeving van het Kruidvat. De oudste verdachte kwam zich woensdagochtend zelf melden op het bureau in Eindhoven. Kort daarna konden wij de tweede verdachte aanhouden.