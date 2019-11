Minister wil stroomstootwapen voor politie

Nederland - De minister van Justitie en Veiligheid heeft de Tweede Kamer gevraagd in te stemmen met het stroomstootwapen voor de politie. Onderzoek en praktijk wijzen uit dat het wapen de-escalerend werkt en zo een goede aanvulling is op de wapenuitrusting van de basispolitiezorg. Gaat de Kamer akkoord, dan worden de komende jaren 17.000 politieagenten die in de noodhulp werken, opgeleid in het gebruik van het stroomstootwapen.