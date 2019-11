Twee mannen gewond geraakt; getuigen gezocht

Omdat de verdachte nog niets wil zeggen en de politie nog heel veel vragen heeft, is zij op zoek naar getuigen en eventueel beeldmateriaal. Mocht u over informatie beschikken wat kan bijdragen tot het oplossen van deze zaak dan kunt u contact opnemen met de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Of als u uw informatie liever anoniem meldt, kunt u deze doorgeven aan de politie via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.

2019509453 (fdv)