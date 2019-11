Poging beroving Maarn; politie zoekt getuigen

Het slachtoffer was die avond rond 21.30 met de trein op station Maarn aangekomen en probeerde zijn reis naar huis met de fiets te vervolgen. Hij liep de trap af in de richting van de fietsenstalling. Onderaan de trap zag hij een meisje staan maar dit had verder niet zijn aandacht.

Toen hij weg wilde fietsen, kwam er een jongen op hem afgelopen en ging voor hem staan. Deze jongen viel op door zijn afrokapsel en fel oranje fiets. Hij zei op dwingende toon tegen het slachtoffer dat hij zijn draadloze oordopjes moest afgeven. Het slachtoffer weigerde dit waarna de dader hem in zijn gezicht probeerde te slaan. Het slachtoffer zag dit aankomen en dook weg. Hierdoor belandde de vuist van de dader op de schouder van het slachtoffer.

Vervolgens rende het slachtoffer samen met zijn fiets weg. De dader rende echter met hem mee en trapte meerdere malen tegen de fiets. Toen er een auto aan kwam rijden, staakte de dader zijn achtervolging en rende hij weer terug naar het station. Hij vertrok op een oranje fiets samen met het meisje dat het slachtoffer onderaan de trap had gezien.

Signalement

Van de dader en het meisje zijn het volgende signalement bekend.

Dader:

Ongeveer 17 jaar oud

Getinte huidskleur

Rond de 1.80 meter lang

Normaal postuur

Afrokapsel

Sprak met buitenlands accent

Volledig in het zwart gekleed

Reed op een fel oranje fiets

Meisje:

Blanke huidskleur

Bruin haar

Droeg donkere spijkerbroek met gaten erin

Droeg donkere jas met bontkraag

Getuigen gezocht

Heeft u dit incident zien gebeuren of herkent u het signalement van de dader op de oranje fiets of het meisje? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Dit kan ook door gebruik te maken van het onderstaande tipformulier.