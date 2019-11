Man onder bedreiging beroofd van horloge

Onder bedreiging moest het slachtoffer zijn horloge afgeven. Daarna kreeg de man een aantal klappen en ging het tweetal er hardlopend vandoor in de richting van de Frieslandlaan. Mogelijk is het tweetal daar op een scooter gestapt en weggereden.



Ondanks een zoekactie in de omgeving zijn de twee daders niet gevonden. Beide mannen droegen een zwarte jas en hebben een tenger postuur. Beide daders zijn geschat op begin twintig en hun lengte op 1.70 en 1.85 meter. Getuigen en / of mensen met informatie kunnen bellen met 0900-8844.



2019220595