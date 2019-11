Politie neemt in Alkmaar kostbare auto in beslag

Op basis van informatie over meerdere personen in relatie tot dit voertuig, zoals de eigenaar, en de gebruiker heeft de recherche een onderzoek gestart, op verdenking van witwassen.

Bij een vermoeden van kostbare goederen die via witwassen zijn verkregen, kan de politie al overgaan tot het afpakken ervan. Om daarmee de mogelijke crimineel een financiële slag toe te slaan. De eigenaar dient nu aan te tonen dat de auto met legale gelden is aangeschaft.

De recherche werkt in dit onderzoek samen met het FIT (Financial Intelligence team). Het FIT is een samenwerking tussen het Openbaar Ministerie, FIOD, Belastingdienst, gemeenten in de regio Noord-Holland en de Politie Noord-Holland, in RIEC verband. Het FIT heeft tot doel vooral exclusieve goederen, zoals dure auto’s, sieraden, en andere kostbare goederen te onderzoeken op illegale afkomst en oneigenlijk bezit. Dit gebeurt op basis van meldingen en informatie van verschillende overheidsinstanties te bundelen.