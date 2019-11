Getuigenoproep: Cameraploeg beroofd van televisiecamera

De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben van de overval, of de mannen op de scooter hebben gezien in de omgeving van de Albert Camuslaan/Alexander Dumaslaan in Zuidoost. Heeft u informatie voor de politie, neem dan contact op via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.