Inval bij vier drugspanden: drie vuurwapens, verdovende middelen en vier aanhoudingen

In drie van de vier panden werden niet alleen verdovende middelen aangetroffen, maar ook voorwerpen die duiden op het versnijden, verpakken en prepareren ervan. In het vierde pand, de woning van de hoofdverdachte, trof de politie naast verdovende middelen ook drie vuurwapens en een gestolen bromfiets aan. De aanwezige kostbare goederen uit de woning zijn tevens in beslag genomen. Alle bewoners, vier mannen van 23, 47, 55 en 63 jaar, zijn bij deze doorzoekingen aangehouden. Ze zijn allemaal woonachtig in Amsterdam.