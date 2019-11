Geen misdrijf vastgesteld in onderzoek naar vermiste Karin Heemskerk (51)

Dinsdag 12 november werd er een zoektocht gehouden in en op het water van het Rijnschiekanaal in Leiden. Met speciaal getrainde speurhonden en een sonarboot van de Landelijke Eenheid werd gezocht naar aanknopingspunten in deze vermissingszaak. In de middag werd in het water de zwarte Toyota Aygo met daarin het lichaam van een levenloze vrouw aangetroffen. Na onderzoek is vastgesteld dat het gaat om de sinds 27 oktober vermiste Karin Heemskerk. Het onderzoek toont verder aan dat Karin niet door een misdrijf om het leven is gekomen, maar vermoedelijk slachtoffer is geworden van een noodlottig ongeval.

Vrijdag 8 november vond er ook een zoektocht plaats in een groengebied tussen Leiden en Voorschoten. Deze zoektocht werd ondersteund door ongeveer 70 mannen en vrouwen van het Veteranen Search Team.