Getuigen gezocht van verlaten plaats ongeval

Op die vrijdagavond stond de scooter te wachten voor het rode verkeerslicht op de kruising Prinses Beatrixlaan met de Generaal Spoorlaan. Toen het verkeerslicht op groen ging, begon de scooterrijder met oversteken in de richting van de Prinses Irenelaan. Bij de oversteek werd de scooter geraakt door een grijze personenauto, die vermoedelijk met hoge snelheid door het rode licht reed. Hierdoor viel de scooterrijder op de grond. Het slachtoffer verloor na de aanrijding tijdelijk het bewustzijn en is met zwaar letsel waaronder een gebroken rib en verbrijzelde schouder naar het ziekenhuis overgebracht. Het slachtoffer deed aangifte. De personenauto moet door de aanrijding zijn beschadigd aan de rechterkant.

Getuigenoproep

Heeft u informatie over deze aanrijding? Dit gebeurde tijdens de avondspits van vrijdag 8 november om 17.45 uur. Er moeten mensen zijn die dit hebben zien gebeuren. De politie is dringend op zoek naar getuigen. Getuigen kunnen zich via 0900 – 8844 melden. U kunt meldingen ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000).