Overvaller verstopt zich in badkuip

Camerabeelden die gemaakt zijn van een diefstal in een tankstation aan de Gordelweg in Rotterdam zorgden ervoor dat wijkagenten de verdachte herkenden. Aan de hand hiervan kon de dief gelinkt worden aan verschillende overvallen die de afgelopen weken zijn gepleegd in Rotterdam. Dit betreft onder andere de overvallen op eenzelfde textielsupermarkt aan het Stadhoudersplein op 5 en 13 november. Goed recherchewerk leverde zijn verblijfplaats op. Toen de agenten de woning bezochten om de verdachte aan te houden, dacht hij er goed vanaf te komen door zich te verstoppen in een badkuip op het balkon. Maar agenten die de woningen hadden omsingeld zagen hem echter naar achterkant van de woning vluchten. Na een snelle zoekslag in de woning werd de verstopplaats dan ook snel ontdekt en kon de overvaller onder de badkuip vandaan worden gehaald en alsnog worden aangehouden.