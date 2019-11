Verdachte schutter Putsebocht aangehouden

Dodelijk schietincident Putsebocht

Woensdagavond 6 november rond 22.00 uur kwam een 30-jarige Rotterdammer door vuurwapengeweld om het leven. Hij zat in een auto op de Putsebocht toen hij meerdere keren werd beschoten. Reanimatie mocht niet meer baten en hij overleed ter plekke. Diezelfde avond is een 33-jarige Rotterdammer aangehouden die kort voor de schietpartij met het slachtoffer in de auto zat. Deze man is inmiddels weer op vrije voeten en is geen verdachte meer. Na grondig recherchewerk kreeg de politie zicht op de 32-jarige schutter. Het Arrestatieteam hield de verdachte gisteravond aan in een hotel in Delft.

Team Grootschalige Opsporing

De politie startte na de schietpartij direct een onderzoek, waartoe een Team Grootschalige Opsporing (TGO) werd opgericht. Dat betekent dat vanaf het eerste moment zo’n twintig rechercheurs zich fulltime met de zaak bezig hebben gehouden. Ook na deze aanhouding gaat het onderzoek in volle omvang door.