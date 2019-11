Welke lafaards pikten herdenkingssteen?

Vermoedelijk is de Stolperstein, zoals de steen wordt genoemd, in de nacht van dinsdag op woensdag uitgegraven op de Rotterdamsedijk. De steen is ooit aangeboden ter nagedachtenis aan Abraham Bobbe, die in 1942 op 38-jarige leeftijd werd vermoord in een concentratiekamp. Wat iemand ertoe beweegt om zoiets te stelen, is niet alleen voor de buurtbewoners een raadsel, ook de politie is droevig verrast. Daarom vragen we uw hulp. Heeft u waardevolle informatie? Meld het ons alstublieft via 0900-8844 of via 0800-7000 als u liever anoniem blijft.