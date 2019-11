Arrestaties voor overval na advertentie Marktplaats

De gewapende overval gebeurde op 25 februari van dit jaar op een woning aan de Helmondse Dennehoutstraat. Twee mannen namen onder bedreiging van een pistool een dure Rolex mee. De bewoners hadden de horloge op Marktplaats aangeboden voor enkele duizenden euro’s. Met een potentiële koper werd een afspraak gemaakt en tegen de klok van 16.45 uur werd er op de deur geklopt. Een bekende van de bewoners was op dat moment met drie jonge kinderen in de woning aanwezig om de verkoop te regelen. Eenmaal binnen bedreigden twee getinte mannen van begin twintig de vrouw met een pistool. De vrouw en de kinderen bleven geschrokken achter. Niemand raakte gewond.



Gestolen horloge terecht

Het gestolen horloge werd op een later moment bij een juwelier in het land te koop aangeboden. Het uurwerk stond als gestolen gesignaleerd waardoor de politie ingeschakeld werd. Het horloge werd voor verder onderzoek in beslag genomen. Uiteindelijk kwam de recherche op het spoor van drie Beverwijkse verdachten van 24, 25 en 26 jaar. Twee van hen zijn dinsdag 12 november aangehouden in Beverwijk. De derde, de 25-jarige verdachte, meldde zich donderdag op het politiebureau in Eindhoven. De 25-jarige verdachte zit nog vast en wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De andere twee verdachten zijn vrijgelaten maar nog steeds verdacht in de zaak.