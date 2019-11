Operatie Alfa: grote vangst op kamp, verdachten langer vast

Op het woonwagenkamp werden zowel op woensdag, donderdag als vrijdag flinke hoeveelheden geld, drugs en wapens gevonden. Specialisten van het Advanced Search Team (AST) van Defensie vonden in een bosgebied bij het kamp meerdere verborgen ruimtes in de grond met daarin een arsenaal aan zware wapens. De verborgen ruimtes bleken met eigen camera’s bewaakt. In totaal werden er op het kamp acht kalasjnikovs, twee M16-vuurwapens, een stengun en zes vuistvuurwapens gevonden, waarvan één in een verborgen ruimte van een auto. Tijdens de doorzoeking werd ook een grote hoeveelheid munitie gevonden, net als meerdere patroonhouders. In een ondergrondse ruimte werd een explosief aangetroffen: “Deze vondst onderstreept in onze ogen het gewelddadige karakter van dit criminele netwerk”, vertelt de onderzoeksleiding in een reactie.