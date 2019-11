Politie onderzoekt steekincident

Ter plaatse is tactisch en technisch onderzoek opgestart. Medewerkers van forensische opsporing verrichten ter plaatse onderzoek. Daarnaast is ook buurtonderzoek opgestart.



Het signalement van de verdachte luidt als volgt: Man, 1.80 meter lang, gespierd postuur, lichtgetinte huidskleur, droeg een zwart jack. Heeft u een aan het signalement gelijkend persoon gezien, was u getuige of heeft u wellicht meer informatie? Bel dan 0900-8844 of deel informatie anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).