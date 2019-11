Bijna 200 kilo vuurwerk aangetroffen tijdens politieactie in Zwolle

Gedurende de twee dagen werden 330 auto’s gecontroleerd. Op de eerste dag werd een Rotterdammer aangehouden die onder invloed van alcohol en verdovende middelen achter het stuur zat. Bovendien bleek dat hij ook geen rijbewijs had. Dus drie keer een proces-verbaal en de auto laten staan natuurlijk.



Donderdag werd in de stad Zwolle een 33-jarige inwoner aangehouden als verdachte van het dealen van verdovende middelen. De man is na verhoor weer op vrije voeten gesteld.



Bij een 23-jarige man uit Zwolle vond de politie 1000 stuks illegaal vuurwerk, zogenaamde ‘nitraten’. In totaal 16 kilo. De man werd aangehouden, het vuurwerk in beslag genomen en proces-verbaal wordt opgemaakt.



Later op de avond werden twee mannen uit Musselkanaal, 20 en 38 jaar oud, aangehouden voor het bezit van illegaal vuurwerk. In hun auto trof de politie 177,5 kilo vuurwerk aan. Het betrof 3000 nitraten, 150 cobra’s en 3 compounds. Alles in beslag genomen en de zaak wordt verder onderzocht.



Naast de aanhoudingen is ongeveer 60 keer proces-verbaal opgemaakt. Bijvoorbeeld 8 keer voor het rijden onder invloed van drugs, 2 keer onder invloed van alcohol, het rijden zonder rijbewijs, te snel rijden en het niet hands-free bellen. De politie inde ook voor 2750 euro openstaande boetes.