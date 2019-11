Verdacht pakketje Arnhem

In een straal van 100 meter werden winkels en kantoorgebouwen ontruimd. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft het pakketje onder andere met een robot onderzocht en vastgesteld dat het pakketje geen explosieven bevatte.



Eerder die dag, rond 9.30 uur in de ochtend, meldde een onbekende man zich op het politiebureau. Hij wilde zichzelf aangeven voor het vernielen van diverse ruiten in de binnenstad van Arnhem. Hij is hiervoor aangehouden. Uit onderzoek is vast komen te staan dat de telefoon van de verwarde man aan het verdachte pakketje was gekoppeld. De man is overgedragen aan de zorginstelling die hem verder begeleidt.