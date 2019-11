Politie in actie voor onderzoek witwassen

Lathum, Huissen, Westervoort, Duiven - In een onderzoek naar witwassen heeft de politie vrijdag 15 november op meerdere locaties (garagebox en een garagebedrijf) in Westervoort, een woning in Lathum en in Huissen en in een loods in Duiven doorzoekingen gedaan. Daarbij werden geen verdachten aangehouden. Wel werden diverse goederen in beslag genomen.