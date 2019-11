Getuigen gezocht van beroving achter station Overvecht

De vrouwen liepen vanuit Overvecht Zuid naar station Overvecht. Zij liepen vanuit de wijk door de groenstrook die langs het spoor loopt, over het voetpad. Daar, in de groenstrook nabij de Nabuccodeef en de Tiberdreef, werden zij plotseling door onbekende mannen beroofd. In totaal waren er drie daders die de jonge vrouwen ernstig bedreigden.



De daders zagen kans een rugzak van een van de vrouwen te stelen met daarin haar persoonlijke eigendommen. Toen zich plotseling een getuige aandiende die de rovers verstoorde, staakten de drie hun daad. Zij gingen er alle drie te fiets vandoor in de richting van het Vader Rijncollege.



Signalementen van de daders

De daders van deze beroving waren alle drie mannen. Dader 1 was geheel in het zwart gekleed en hij had een zwarte bivakmuts op. Hij was rond de 1.80 m lang en hij had een normaal postuur. Mogelijk is hij rond de 20 jaar oud. Ook de twee andere daders hadden bivakmutsen op. Deze daders waren kleiner en slanker dan de eerste daders en mogelijk waren zij ook jonger (tienerleeftijd). Alle drie hadden fietsen bij zich waarop zij ook vluchtten.



Getuige van dit misdrijf? Bel direct met de recherche

De recherche in Utrecht neemt de zaak hoog op. Daarom wil de recherche zo snel mogelijk praten met getuigen die meer over deze beroving kunnen vertellen. Wie was de getuige die de daders verstoorde? Wie heeft de meisjes vrijdagavond in de groenstrook achter station Overvecht zien lopen en wie zag de drie daders voor de beroving of nadien op de vlucht?



Bel, indien u meer informatie, heeft direct met de recherche via 0900-8844 of bel anoniem via 0800-7000. Ook als u twijfelt of uw informatie waardevol is, kunt u altijd bellen om uw tip door te geven. Alle informatie kan helpen om deze zaak op te lossen.