Jonge jongens aangehouden voor vernielingen

De man uit Terheijden liep in augustus samen met zijn vrouw over straat toen zij schrokken van vuurwerk. Hij zag een groepje van drie jongens in de leeftijd van 13, 14 en 15 jaar en sprak hen erop aan. Zij scholden het echtpaar daarop uit. De man en zijn vrouw zijn hun eigen woning binnengegaan en hoorden enkele ogenblikken later steentjes tegen het raam van de woning. Dit heeft enkele weken voortgeduurd, het echtpaar was regelmatig doelwit van de jonge jongens.

De politie heeft een jongen verhoord direct na de gebeurtenissen, de andere jongens zijn later aangehouden.

In de nacht van maandag 2 op dinsdag 3 september is er verder ook een flesje chocomel opzettelijk tegen een auto uit die wijk gegooid. Daarnaast zijn er diverse andere meldingen van buurtbewoners binnengekomen met betrekking tot vernielingen en overlast.

Ziet u een verdachte situatie? Meld dit dan meteen bij de politie via 112.