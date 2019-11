Man aangehouden op verdenking van drugshandel

Bij de politie was informatie binnengekomen dat er vanuit deze woning drugs verkocht zouden worden. Door agenten is de woning doorzocht. In de woning werd ruim 25 gram gedroogde henneptoppen gevonden en ook werd een kweektent met een kleine hoeveelheid planten en stekjes aangetroffen. Alle apparatuur die met de kweek van hennep te maken heeft (transformatoren, assimilatelampen en dergelijke) is vernietigd. De hennep is in beslag genomen door de politie. Ook werd een geldbedrag van bijna 1200 euro in beslag genomen. De man zit vast in een politiecellencomplex en zal zaterdag gehoord worden.