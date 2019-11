Man aangehouden wegens handel in drugs

De agenten gaven de man een stopteken. Hier voldeed hij aan op de Laan van Brabant. Toen de agenten de bestuurder aanspraken zagen zij in de auto twee zakken met hennep liggen. De bestuurder is gevraagd uit de auto te stappen en plaats te nemen in de politieauto. De agenten doorzochten daarna de auto van de man.

In de auto werd in totaal 35 gram hennep aangetroffen, 5 gram hasj en ruim 10 gram cocaine. De bestuurder van de auto, een 19-jarige man uit Bergen op Zoom is aangehouden op verdenking van handelen in drugs. De Bergenaar is overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar zit hij nog vast. Hij wordt vandaag gehoord door rechercheurs.