Mogelijk drugsafval gedumpt in Hoeven, getuigen gezocht

Op 8 november jongstleden werden ’s middags in een sloot aan de Brede Balrouw elf vaatjes aangetroffen. In de vaatjes zat vermoedelijk chemisch afval dat afkomstig was van de productie van synthetische drugs. De brandweer is ter plekke gekomen om metingen te doen. Hierna zijn medewerkers van de gemeente gekomen om de vaten door een gespecialiseerd bedrijf te laten opruimen. Mogelijk is door lekkage van de vaten het water in de sloot verontreinigd.

Op zaterdag 9 november werd weer een tiental jerrycans aangetroffen waarin mogelijk chemisch afval zat. Ook nu is dezelfde procedure gestart. Deze keer stonden de vaatjes in de berm, naast de weg op de Oude Bredase Postbaan. De vaatjes zijn geruimd door een gespecialiseerd bedrijf dat de inhoud ook onderzoekt. Dit keer waren er geen aanwijzingen dat de vaten gelekt hadden en de bodem daardoor verontreinigd was.

Op vrijdag 15 november werden in een sloot langs de A-B-weg weer vijf jerrycans met vermoedelijk een chemische stof aangetroffen. Ook nu is niet geconstateerd dat de vaatjes lekten. Nadat deze exemplaren waren ontdekt, zagen brandweerlieden dat er een paar honderd meter verder nog een paar jerrycans waren gedumpt. Wat er exact in de vaatjes zat is nog niet bekend, daar wordt onderzoek naar gedaan.