Rijverbod van 24 uur na rijden onder invloed

De 34-jarige man bleek niet teveel gedronken te hebben. De blaastest vertoonde een ‘P’. De speekseltest was echter minder voordelig. Hij wees uit dat de man onder invloed reed van THC, de werkzame stof in wiet. De man is meegenomen naar het politiebureau. Daar kwam een GGD-arts een bloedmonster afnemen. Dit wordt opgestuurd naar het NFI voor onderzoek. Als de uitslag daarvan bekend is, zal een officier van justitie bepalen wat de verdere afhandeling wordt. Voor nu kreeg de man een rijverbod van 24 uur.