Twee jonge auto-inbrekers aangehouden door hulp getuige

Door de hulp van deze zeer oplettende getuige konden agenten even later op de Boulevard Noord in Bergen op Zoom twee verdachten aanhouden. Zij voldeden volledig aan het signalement. Het betroffen twee jongens van 15 jaar oud. Eén kwam uit Tholen en de ander was afkomstig uit Vlissingen. De twee zijn overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar hebben ze de nacht doorgebracht en zullen ze vandaag verder worden gehoord over de inbraak in de auto.