Politie zoekt getuigen poging straatroof Helmond

Nadat een vriendinnengroep van 3 meiden bij een cafetaria aan de Brouwhorst iets hadden gegeten fietste ze gezamenlijk weer naar huis. Al vrij snel werden ze ingehaald door een jongen op een fiets. Deze persoon herkende van even daarvoor toen een van de meiden bij een bankfiliaal van de Rabobank aan de Overloop moest pinnen. Daar stond deze jongen ogenschijnlijk gewoon te “chillen”.

Bij het voorbijgaan op het fietspad op de Lingestaat riep hij op een zeer dwingende toon dat een van de meiden moest stoppen. Direct daarna steekt de jongen zijn hand uit en duwt hij 2 meiden die daardoor hard ten val komen. Vervolgens richt hij zich op een van hem. Hij pakt vervolgens een voorwerp uit zijn tas wat mogelijk een mes zou kunnen zijn. Hij richt zijn hand op met daarin het voorwerp en haalt daarmee krachtig uit naar het hoofd van een van de meiden. De klap op haar hoofd is zo hard dat het hoofd van het meisje meteen begint te bloeden. Vrijwel direct na de klap vlucht de dader weg in de richting van vermoedelijk de Rijnlaan.

Het meisje moest bij de spoedeisend hulp zich laten behandelen aan haar hoofdwond.

Even daarvoor kwam er ook een andere melding binnen van een poging straatroof in Helmond. Deze straatroof staat vooralsnog los van deze poging straatroof.

Signalement

Man

Leeftijd 14 - 17 jaar

Normaal postuur

1.65 tot 175 groot

Blank tot zeer licht getinte huidskleur

Donker vol haar met een slag erin

Kleding

Donkerblauwe Napapijri jas met capuchon. (zeer herkenbaar door de grote vlag aan de voorzijde met daarboven het merk)

Donkere broek

Fiets:

Transportfiets

zwart

Op het transportrekje van de fiets had de dader een cowboy bag (lederen grove handtas met grote hengels) staan. Beige van kleur met voor 2 vakjes met ritsen.

Weet u meer? Dan komen we graag met u in contact via onderstaand tipformulier. U kunt ons ook bellen op 0900-8844. Anoniem melden kan ook op 0800-7000. We rekenen op u.